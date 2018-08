Mostra OssidAzioni, Lilli Lauro: «L´Ilva è importante per Genova»

Genova - «Se c'è un messaggio che parte dalla mostra "OssidAzioni", inaugurata oggi nel Loggiato di Palazzo Tursi, è che Genova è sempre dalla parte del lavoro e dei lavoratori Ilva. L'arte e l'industria, due mondi all'apparenza lontani vengono esplorati in questa mostra fotografica dedicata all'acciaio0187: così Lilli Lauro, consigliera regionale e comunale, che ha fortemente sostenuto la mostra.



«Il racconto dell'Ilva, da 65 anni una realtà importantissima per Genova, è protagonista della immagini di Fernanda Bareggi stampate su lastre d'acciaio - aggiunge - Gli scatti realizzati all'interno dell'impianto di Cornigliano, cuore pulsante dell'industria dell'acciaio, raccontano una storia di modernità e catturano l'attenzione su infrastrutture all'avanguardia, su qualità e professionalità dei lavoratori. In questo momento in cui le trattative per l'Ilva sembrano arenarsi, condivido tutte le preoccupazioni dei lavoratori e sono del parere che si debba ritornare subito al tavolo per raggiungere un accordo che garantisca l'occupazione, la tutela della salute, l'ambiente. In quest'ottica mi preoccupa molto l'ambiguità del vicepremier e ministro dello Sviluppo, il grillino Di Maio. Mi schiero accanto ai lavoratori e alle loro famiglie per difendere la produzione dell'acciaio, perché la siderurgia è un settore strategico per Genova e per tutto il Paese».