Mozione sulle svastiche, Fratelli d´Italia lascia l´aula di Tursi

L'ordine del giorno ha visto l'ok del resto dell'aula

Genova - In consiglio comunale si discute dell’antifascismo e il gruppo consiliare Fratelli d’Italia esce dalla Sala Rossa: il motivo è stato quello di non supportare un documento che chiede di mettere in atto «tutte le azioni possibili per contrastare come previsto dalla legge qualsiasi apologia del fascismo e del nazismo».



Murales - C’è stata invece l’unanimità da parte del resto del consiglio sull'ordine del giorno, proposto dal M5s, di condanna degli episodi di vandalismo che hanno visto alcuni murales cittadini, come quello dedicato a don Andrea Gallo e al tifoso del Genoa Vincenzo Spagnolo ucciso il 29 gennaio 1995 deturpati da svastiche.