Multe ai senzatetto, il M5S vorrebbe modificare la delibera ma la Giunta respinge la mozione

Genova - E' stata respinta in consiglio comunale dalla maggioranza e dalla Giunta Bucci la mozione del MoVimento 5 Stelle che chiedeva di modificare la delibera 20/18 che ha di fatto sdoganato la possibilità di sanzionare il vagabondaggio e i senzatetto che dormono per strade o rovistano nei cassonetti a Genova.



Poveri - «La povertà – dice Stefano Giordano primo firmatario della mozione – non è una colpa e questa delibera va contro tutti quei principi cristiani che predicano in tanti nelle file della maggioranza. Gli stessi che votano per avere il crocifisso nell’Aula del Consiglio Comunale – dice Stefano Giordano consigliere M5S – e vanno al Family Day a Verona, ma poi condannano e puniscono la povertà. Oggi con questa mozione abbiamo chiesto di fermare questa assurdità di multare i senzatetto che dormono per strada o rovistano nei cassonetti in cerca di cibo, e la maggioranza si è chiaramente espressa contro. Inoltre c’è un problema di natura amministrativa, ovvero la dispersione di risorse economiche e umane, poichè sia per gli agenti impegnati che per le multe emesse, a cui segue un lungo iter procedurale e burocratico negli uffici, sussiste un costo vivo per il Comune e quindi per la collettività. Il tutto per produrre delle sanzioni che non verranno mai pagate, che non funzionano come deterrente e che restituiscono un’immagine davvero triste che non dovrebbe mai appartenere alla città di Genova».



«Per questi motivi – conclude Giordano – abbiamo cercato, con questa mozione, di impegnare la Giunta ad un tavolo di confronto alla presenza anche delle Associazioni interessate, come il Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione, affinchè si affronti il tema dell’aiuto e del sostegno alla povertà, e non quello della sua condanna, in modo serio e concreto, impegnando le risorse disponibili del Comune in modo utile e non per azioni di pura propaganda politica».