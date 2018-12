Municipio Centro Est, la Lega Nord a sostegno a di cani e gatti randagi

Genova - Si chiama "Un politico per amico" ed è l'iniziativa lanciata dal gruppo consiliare della Lega nel Municipio Centro Est per adottare a distanza cani e gatti randagi.



«Con grande soddisfazione comunichiamo il lancio di "Un politico per amico", una nuova iniziativa - spiega il capogruppo Lega Antonio Susi Olivieri - in favore dei nostri amici a quattro zampe. Spesso molti di noi, nonostante l'amore che abbiamo per gli animali, non possiamo permetterci, per motivi lavorativi o di spazio, di tenere un animale in casa. Abbiamo pensato quindi a come potere sostenere i canili e le oasi feline e ci siamo resi conto che la migliore soluzione è con una adozione a distanza. Per questo come gruppo della Lega abbiamo deciso di adottare Riccio, un micio randagio ospite dell'Oasi dei Gatti Felici di Via Copernico, e Shawi, un cane mix maremmano del Canile Municipale di Genova, garantendone le cure necessarie per il sostentamento e il benessere a distanza. Un atto d'amore per i nostri amici a quattro zampe e un gesto concreto contro il randagismo che speriamo possa venire condivisa da tutti i Municipi del nostro territorio. A nome di tutto il gruppo - continua Susi Olivieri - ci tengo a ringraziare le splendide persone e le strutture che si sono messe a disposizione e hanno reso possibile la realizzazione di questa idea a cui teniamo moltissimo».