Muraglione crollato in via Orlando, Pandolfo: `Serve intervento urgente`

Genova - Questa mattina in via Orlando la viabilità ha subito ripercussioni a causa del crollo di muraglione già da tempo transennato che è crollato sulla strada.



"Una criticità segnalata da quest'estate dai cittadini riuniti nel Comitato Pro Via Orlando che sono intervenuti in Conferenza dei Capigruppo e denunciata in Sala rossa da Alberto Pandolfo con un'interrogazione. Ma che in tutto questo tempo non è stata risolta dall'amministrazione, arrivando purtroppo ai fatti di oggi".



"A settembre ho presentato alla giunta una interrogazione su questo problema – dichiara il consigliere comunale del PD - , recependo le segnalazioni e gli allarmi arrivati dai cittadini e richiedendo un intervento di manutenzione lungo via Orlando. Purtroppo da allora nulla è stato fatto e le richieste dei cittadini sono rimaste inevase, con la conseguenza che oggi gli abitanti della via vivono un pesante disagio che con un po' di prevenzione avrebbe potuto essere evitato. Si intervenga ora rapidamente per ripristinare la viabilità e impegnare i proprietari al ripristino del muraglione".