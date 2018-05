Genova - Il consigliere della Lega in Comune Davide Rossi ha portato quest'oggi in Sala Rossa una tematica che sta molto a cuore ai genovesi, l'espressione del bello in città. Nello specifico per quel concerne i murales, simbolo sempre più di una Street Art «che va regolamentata».



«Credo che una città che si sta dando una vocazione turistica sempre più accentuata - spiega Rossi - debba anche poter garantire in tutti i quartieri la possibilità di vedere del bello. Purtroppo zone turistiche, come al Galata e in via Cantore davanti al Matitone, sono spesso invase da scritte di cattivo gusto e murales divisivi».



Rossi promotore della medesima regolamentazione già nello scorso mandato, che lo vedeva protagonista nel municipio Centro-Ovest. «L'intenzione dell'amministrazione dev'essere quella di trovare delle soluzioni concrete, al fine di avere bozzetti e artisti di assoluto livello regolamentati. Opere che ricordino la nostra cultura, la nostra città, il nostro cibo e il nostro porto».



L'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Fanghella ha così risposto ai nostri microfoni: «I murales sono già regolamentati, ma le procedure sono complesse. Bisogna fare domanda all'ufficio estetica urbana di edilizia privata, per poi consegnare un curriculum che attesti la certificazione di artista di dichiarata fama».



«Il problema - conclude Fanghella - non è sulla regolamentazione dei murales, poiché è una cosa che è sempre stata espressione libera del popolo e dei cittadini. Bisognerebbe, invece, fare un po' più di controllo sul territorio, più che mettere regolamenti di vincolo».