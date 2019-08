Nautica, Rixi: «Approvata la proroga del codice»

Genova - «Il decreto sulla nautica da diporto approvato oggi, con carattere di urgenza, alla Camera va incontro a una precisa richiesta degli operatori ed è indispensabile per mettere in sicurezza migliaia di aziende del comparto, garantendo nel contempo la tutela normativa indispensabile per gli operatori e gli organi di controllo»: lo ha dichiarato il deputato della Lega Edoardo Rixi.



«Un provvedimento che permetterà di aprire un confronto serio e fattivo con operatori e associazioni per arrivare a un 'pacchetto della nautica', atteso da anni e non più procrastinabile, su cui chiediamo che il governo si impegni a dare risposte in tempi brevi: un bel segnale sarebbe presentarlo al Salone Nautico di Genova, evento di punta del settore al livello nazionale e internazionale - ha aggiunto - Siamo soddisfatti dell'approvazione del ddl, a cui la maggioranza ha dato carattere di urgenza per andare incontro alle istanze degli operatori. Dispiace aver visto il Pd che ha cercato di boicottare un provvedimento così importante: un ostruzionismo vano che ha strumentalizzato una problematica seria di un settore vitale per il nostro turismo per fare un'inutile bagarre politica».