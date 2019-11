Nodo Ferroviario e di San Benigno, Tafaria: `Chiediamo la clausola sociale per i lavoratori`

Genova - "Abbiamo apprezzato che sia stato siglato l'accordo al Ministero del Lavoro, presenti Regione Liguria e curatela fallimentare, per la cassa integrazione straordinaria ai 21 lavoratori genovesi della Carena Costruzioni. Quando però verranno affidate le lavorazioni del Nodo di San Benigno di Genova, seguite precedentemente dalla stessa Carena, chiederemo immediatamente una convocazione al nuovo soggetto che si occuperà dei cantieri, perché vogliamo venga applicata la clausola sociale per questi lavoratori": così Andrea Tafaria, Segretario Generale della Filca Cisl Liguria.



"Restiamo poi in attesa che venga ratificata ufficialmente la nomina del nuovo Commissario di Terzo Valico e Nodo Ferroviario: anche in questo caso ci sono un'ottantina di lavoratori, Ex Astaldi, per i quali chiederemo immediatamente la clausola sociale", conclude.