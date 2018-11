Nodo Ferroviario, M5S: «Fondamentale il suo completamento»

Genova - «Il Nodo Ferroviario è un'opera importante, strategica e vitale per la nostra Regione. Con soddisfazione, l'Assessore Giampedrone in Consiglio regionale ha accolto il nostro Odg che impegna la Giunta ad attivarsi per il suo completamento»: lo ha dichiarato la capogruppo M5S in Regione Alice Salvatore.



«La tragedia del ponte Morandi ha generato ingenti criticità alla viabilità e allo spostamento di persone e merci - ha continuato Salvatore - In particolare, poiché la zona interessata direttamente dal crollo del viadotto si snoda attraverso il Comune di Genova, Campomorone, Sant'Olcese, Serra Riccò, Mignanego e Ceranesi, è oggi più che mai necessario scongiurare l'utilizzo dei mezzi privati, offrendo ai genovesi un servizio di trasporto pubblico veloce ed efficiente».



«Accogliendo favorevolmente il nostro Odg, la Giunta recepisce l'ormai assoluta urgenza di attivare un tavolo di lavoro tra Regione Liguria e le aziende di trasporto pubblico locale, al fine di prevedere una tariffazione integrata che agevoli gli spostamenti lungo la Val Polcevera», hanno commentato i consiglieri M5S.