Nodo ferroviario, Toti: «I lavori sono fondamentali, serve un intervento urgente del Governo»

Genova - «L'anticipo della cassa integrazione è un cerotto doveroso per una ferita che necessita ben di più di questo. Occorre che quel cantiere non si fermi per la seconda volta, occorre che il Codice degli appalti e la Legge fallimentare che non consentono a Ferrovie di portarlo avanti vengano cambiate il più rapidamente possibile, altrimenti vivremo una sorta di reiterazione dell'errore. Il cantiere è già stato affidato una volta, è fallita un'azienda, oggi viene affidato ad un'altra azienda con importanti capacità a livello nazionale, che però purtroppo vive, anch'essa, un momento di difficoltà: si tratta di una situazione che si ripercuote in moltissimi cantieri, sia sugli appalti principali che sui subappalti. Per questo c'è bisogno di un intervento governativo urgente e importante per riportare i cantieri delle opere pubbliche in questo paese alla loro funzionalità»: queste le parole del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo l'incontro con i lavoratoti di Astaldi e con le sigle sindacali, a margine del Consiglio regionale. Al centro dell'incontro la questione dei lavori al raddoppio del Nodo ferroviario di Genova.



Procedure - «Il secondo anello ferroviario è fondamentale per la città di Genova, è un'opera che doveva essere conclusa nel 2016, un anno dopo il nostro insediamento, che ancora oggi non ha visto non solo la luce, ma neppure l'orizzonte. C'è bisogno che il Governo intervenga dando i poteri a Reti ferroviarie italiane per una procedura eccezionale, di emergenza, perché temo che per le vie ordinarie non arriveremo mai al traguardo».