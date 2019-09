Nuove telecamere di sicurezza, Piana (Lega): «Un´altra promessa elettorale mantenuta»

Genova - «Da inizio anno a oggi sono state installate 41 telecamere di sicurezza in tutta la città. Di queste, 1 è stata installata nel Centro Est, 2 nel Centro Ovest, 6 in Bassa Valbisagno, 5 in Media Valbisagno, 7 in Valpolcevera, 5 nel Medio Ponente, 10 a Ponente e 5 a Levante. Queste telecamere sono state installate in punti strategici del territorio, su richiesta dei cittadini, dei commercianti e dei Municipi. Si tratta di un importante risultato, che avevamo promesso in campagna elettorale, come presidio di sicurezza in alcuni quartieri attenzionati dall'Amministrazione. Oltre a queste, infatti, sono in arrivo ulteriori telecamere per soddisfare le esigenze di altre delegazioni. Come commissario cittadino della Lega, ci tengo a ringraziare l'ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune Paolo Fanghella e l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino, il cui impegno congiunto ha permesso di raggiungere questo obiettivo».