Nuovi poliziotti a Genova, Lega Nord: «Un grazie al ministro Salvini per l´attenzione dimostrata»

Genova - «Entro febbraio 2019, 64 nuovi agenti arriveranno in tutta la Liguria. Di questi, 29 pattuglieranno le strade della provincia di Genova. Esprimo a nome di tutto il gruppo consiliare la massima soddisfazione e ringrazio il ministro dell'Interno Matteo Salvini per l'attenzione che sta dimostrando nei confronti dell'organico delle Forze dell'Ordine della nostra città in questo momento così difficile»: lo ha dichiarato il capogruppo della Lega in Comune Lorella Fontana, commentando l'annuncio del ministero dell'Interno in merito al rafforzamento dell'organico di polizia in Liguria.



«Il progetto di riorganizzazione di questure e commissariati prevede un organico finale per la Questura di Genova di 1.221 operatori rispetto ai 1.177 ora in servizio - ha spiegato l'assessore alla sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino - il nuovo organico aiuterà a rinforzare tutti i distretti e a favorire un controllo attento e mirato nelle situazioni di maggiore criticità. Questa è un'ulteriore conferma di come sia l'amministrazione comunale che il governo, stiano lavorando continuamente con l'obiettivo di rafforzare il comparto della sicurezza. Per questo è importante ringraziare anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini che, dopo avere dotato sperimentalmente le nostre Forze dell'Ordine dei taser, continua a dimostrare la massima attenzione per i bisogni della nostra città».