Operazione `Scuole sicure`, oltre 3.7 kg di droga sequestrata a Genova: il commento della Lega

Genova - I controlli a tappeto avvenuti negli ultimi mesi all'interno degli istituti scolastici di Genova hanno rilevato una tendenza davvero preoccupante: su 45 scuole controllate, infatte, sono stati oltre 3,7 i kg di droga sequestrati. Numeri davvero allarmanti.



Il commento della Lega - «Il progetto Scuole Sicure 2018/2019 - fortemente voluto dal Ministero dell'Interno e dal Vicepremier Matteo Salvini ha portato al sequestro di 3,7 chili di droga, 4 denunce all'autorità giudiziaria e 30 fra violazioni amministrative e illeciti» commenta il Gruppo consiliare della Lega in Comune, che in una nota fa altresì presente come «nel nostro capoluogo - come confermato anche dai dati diffusi dal Viminale - sono stati 45 gli istituti scolastici attenzionati nell'ambito di queste operazioni». Negli ultimi mesi, infatti, oltre 1100 unità - coordinate e supervisionate dalle Forze dell'Ordine - sono state impegnate in più di 600 servizi. Questi numeri da un lato preoccupano per quel che concerne il consumo di sostanze stupefacenti anche tra i più giovani, ma dall'altro «sono sinonimo del grande lavoro svolto dal Ministro Salvini per difendere la legalità e allontanare gli spacciatori dalle nostre scuole» continua la nota del Carroccio. «Con la Lega forza di Governo, stiamo finalmente assistendo a delle opere efficaci per combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti, potenziare i nuclei cinofili antidroga e dotare le nostre Forze dell'Ordine di strumenti più incisivi» continua il Gruppo Lega in Comune. «Il Viminale» conclude il Gruppo consiliare della Lega «ha annunciato che per il nuovo anno scolastico l'operazione sarà allargata dagli attuali 15 capoluoghi di provincia a 100 comuni su tutto il territorio nazionale, con l'aumento di fondi stanziati dagli attuali 2,5 milioni di euro agli oltre 4 milioni di euro».