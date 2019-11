Pd: `Casa della salute di Voltri idea del centrosinistra`

Genova - Domani mattina verrà finalmente inaugurata la Casa della Salute di Voltri all’interno dell’ex Coproma: un’opera che conclude il disegno di ridefinizione dei servizi sanitari territoriali del ponente genovese ideata dalle Giunte regionali di centrosinistra e che si aggiunge ai presidi di Fiumara, Manifattura Tabacchi (Sestri Ponente), Villa De Mari (Palmaro) ed ex Martinez (Pegli). Una storia lunga iniziata nel 2007 con la prima Giunta Burlando, che individuò il sito. Acquisito

l’edificio da Autorità Portuale nel 2008, l’anno successivo, nel 2009, ci fu la firma della convenzione tra Asl 3 e Regione per la realizzazione. Nel 2014 la seconda Giunta Burlando assegnò all’Asl 3 due milioni di euro di fondi europei, mentre la stessa Azienda sanitaria, tra 2014 e 2015, mise a bilancio 1 milione e 100 mila euro. A lavori già avviati, per la completare la realizzazione della Casa della Salute, mancava un milione di euro, stanziato in quota parte nel 2018 dalla Regione per 650 mila euro recuperati grazie alle economie della precedente programmazione europea e dall’Asl 3 per 350 mila euro.



Sarà però l’attuale amministrazione regionale di centrodestra a tagliare il nastro e a inaugurare, domani mattina, la Casa della Salute di Voltri: un copione pressoché identico a quello dell’ex Martinez di Pegli, un polo ambulatoriale progettato, finanziato e appaltato dal centrosinistra e poi inaugurato dal centrodestra. In 4 anni e mezzo di governo regionale la Giunta Toti ha solo inaugurato i progetti pensati e avviati dal centro sinistra, senza programmare nuovi presidi sanitari: la Casa della Salute della Val Polcevera nonostante le ripetute promesse è ferma a uno studio di fattibilità che ancora manca. La nostra Regione si merita di più.



