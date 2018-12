Pd: «Inserita nel Pris la Zona Arancione»

Genova - «Un lavoro corale, partito da due provvedimenti - uno del Pd e l'altro del M5S poi unificati – che garantisce i diritti degli abitanti della zona arancione. La modifica al Pris votata oggi all'unanimità in Consiglio regionale sancisce un principio importante e cioè che quando si parla di grandi opere (in questo caso del crollo e delle ricostruzione del ponte Morandi) non bisogna tutelare solo coloro che vengono interferiti direttamente (la zona rossa), ma anche chi abita in una zona prospiciente l'area di intervento e che è costretto a sopportare gravi disagi»: così il Gruppo Pd in Regione Liguria.



«Queste persone erano rimaste fuori dal Pris. Una lacuna che il voto di oggi ha colmato, anche per il futuro. Diamo finalmente una valenza giuridica anche agli abitanti della cosiddetta zona arancione, residenti, dimoranti, proprietari e inquilini. Per queste persone nel Decreto Genova, però, non ci sono risorse, ci auguriamo che arrivino con la Legge di Bilancio che in questi giorni verrà votata alle Camere. Non è la Regione che deve trovare le risorse, ma il Governo a cui ora passa la palla per dare concretezza alla decisione di oggi».