Pd su Amiu: `Attendiamo risposte immediate`

Genova - "A distanza di circa due mesi dall'ultima Commissione consiliare dedicata ad AMIU, durante la quale sono rimaste senza risposta le domande circa il futuro dell'azienda, emergono segnali preoccupanti dalla recente riunione dei rappresentanti sindacali. Infatti, l'ultima assemblea ha portato all'attenzione problematiche importanti riguardanti le officine di Volpara e Sestri Ponente, carenti in materia di logistica, formazione e reperibilità, e l'impianto di Sardorella, dove si va dalla mancanza cronica di personale all'eccessivo accumulo di rifiuti": così Gruppo consiliare PD Comune di Genova.



"Crediamo purtroppo che il percorso sottotraccia dell'amministrazione sia quello di portare AMIU ad essere sempre meno competitiva e adatta al ruolo che ricopre. Di questo orientamento subiranno le conseguenze i cittadini e i lavoratori - aggiunge - Ribadiamo ancora una volta quello che stiamo denunciando da tempo ormai: l'amministrazione non ha il coraggio di affermare che AMIU si sta trasformando sempre più in una realtà dedicata solo allo spazzamento, come del resto emergeva dal suo piano aziendale. È evidente quanto la situazione sia riconducibile ad una politica di investimento su AMIU pari a zero sul piano delle risorse umane, economiche e di progettazione. Attendiamo risposte immediate nell'interesse dell'intera città".