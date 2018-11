Pd sugli abitanti della zona Arancione: «Bucci mantenga le promesse»

Genova - «Nel territorio della Città Metropolitana di Genova è istituita una zona franca urbana il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova". Questo è quanto prevede l'articolo 8, comma 1, del Decreto Genova, approvato due giorni fa in Senato. Per questa zona sono stati impegnati solo 10 milioni di Euro a copertura delle agevolazioni alle aziende»: così il Gruppo consiliare Pd Comune di Genova.



«Considerato che dal 14 agosto l'intera città ha dovuto fare i conti con pesanti disagi e che le attività in sofferenza non sono solo quelle più vicine al luogo della tragedia, chiediamo al sindaco-commissario di comprendere nella zona franca urbana le delegazioni di Sestri Ponente e Cornigliano, l'Alta e la Bassa Valpolcevera, Sampierdarena e San Teodoro, dando modo alle attività operanti in questi territori di usufruire di importanti sgravi e agevolazioni fiscali - aggiunge - Nelle disposizioni del Decreto non sono stati inseriti gli abitanti di quella parte di città attigua al Morandi (zona arancione) che, dopo il crollo del ponte, ha subito, continua a subire e subirà in futuro, con l'avvio dei cantieri per la demolizione e la ricostruzione del nuovo viadotto, pesanti disagi, trovandosi nelle vicinanze della zona rossa».



«A queste persone Bucci, negli ultimi mesi, ha promesso un aiuto concreto e lo aveva previsto nel decreto, con una specifica particolare. Ma non c'è nulla, pertanto chiediamo ora al sindaco-commissario che la zona arancione venga ricompresa nei suoi provvedimenti e, nel corso della discussione della Legge di Bilancio, vengano indicati contributi e risorse a favore dei suoi abitanti», conclude.