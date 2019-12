Persone private della libertà personale, Pd: `Istituire il garante`

Genova - Parte dal Gruppo consiliare del PD a Tursi la proposta di delibera per istituire un Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale.



"La Liguria, insieme alla Basilicata, è purtroppo la sola in Italia a non poter contare su un Garante regionale dei detenuti - dichiara la capogruppo del Partito Democratico, Cristina Lodi -. Abbiamo perciò pensato di avanzare questa proposta sul Comune di Genova, dove esistono due istituti penitenziari, nell'attesa che si possa arrivare anche all'istituzione del Garante regionale, per il quale il Partito democratico in Regione si sta battendo. Nel predisporre il nostro documento è stata fondamentale la collaborazione della Conferenza regionale volontariato e giustizia della Liguria. E l'ispirazione all'articolo 3 dello Statuto comunale secondo cui il Comune deve favorire la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono all'effettivo sviluppo della persona ed alla eguaglianza degli individui".



La proposta presentata questa mattina in conferenza stampa dal PD si rifà all'esempio di altre realtà nazionali, come quella piemontese dove esiste un garante regionale e ogni città, sul cui territorio esiste un carcere, ha un garante comunale: in tutto sono tredici le figure di questo tipo operative nella regione.



"Quella del Garante, istituita a livello nazionale nel 2014, è una figura a tutela e supporto dell'intero sistema carcerario, sia dei detenuti, che degli agenti di polizia penitenziaria, dei volontari e degli operatori sociali che vi lavorano" commenta Fabio Ferrari, responsabile Conferenza regionale volontariato e giustizia della Liguria.



Nello specifico il garante, nominato dal sindaco, avrà tra i suoi compiti quello di favorire l'esercizio dei diritti e la partecipazione alla vita civile da parte dei detenuti; promuovere iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e dell'umanizzazione della pena detentiva. Inoltre vigilerà e garantirà il rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale. A beneficiare della sua attività non solo i detenuti, ma anche ad esempio le persone sottoposte a TSO o ad altre restrizioni della propria libertà.



"Oggi presentiamo la proposta di delibera – prosegue Cristina Lodi - ci auguriamo che presto inizi la discussione in Commissione e che da parte di tutto il Consiglio ci sia la volontà di lavorare insieme su questo tema e di giungere in tempi brevi alla discussione e all'approvazione del documento in aula".