Piaggio Aero, Fim Cisl: «Il Governo batta un colpo e decida»

Toti: «I lavoratori hanno diritto di conoscere il destino della propria azienda»

Genova - «Dopo 4 mesi di discussioni, contraddizioni, annunci e rinvii, il Governo ha realizzato un capolavoro, aperta la procedura di cassa integrazione per 1027 lavoratori di Piaggio Aero a Villanova d'Albenga e Genova. Ora basta, oggi abbiamo bloccato la Citta` di Genova, una citta` gia` in sofferenza, insieme ai lavoratori di Piaggio A e LaerH per far sentire la nostra voce al Governo, non ci fermeremo perche´ nonostante gli incontri in Prefettura e la richiesta di incontro al governo formalizzata il 26 Marzo con una nota congiunta dei prefetti del Presidente Toti , Sindaco Bucci e i sindaci di Villanova e Albenga ancora non abbiamo ricevuto nessuna convocazione»: così Alessandro Vella coordinatore del Gruppo Piaggio Aero e Segretario Generale Fim Liguria in merito allo sciopero odierno con il corteo sciolto alle 17.40.



Chiarezza - «Serve un incontro urgente con il governo per chiarire una volta per tutte le scelte che lo stesso governo intende attuare per il futuro della PiaggioAero e LaerH.

Il governo invece continua a fare melina e non decide, e lo fa alle spalle dei lavoratori che da maggio saranno posti in Cassa integrazione - aggiunge - E’ incredibile la sequenza di rimpalli di responsabilita`, altro che governo del cambiamento in questa vertenza si stanno concentrando le peggiori ipocrisie e irresponsabilita` della peggiore politica, ci dicano chiaramente che cosa intendono fare e se hanno deciso che il destino di Piaggio Areo e` segnato ce lo vengano a dire».



Convocazione - «Su questa vertenza non permetteremo passerelle ne tantomeno che si lucri a scopo elettoralistico sulla pelle dei lavoratori con improbabili soluzioni a maggio a ridosso delle europee, vogliamo risposte subito - prosegue -Ci aspettiamo una convocazione quanto prima, se cio` non dovesse avvenire ci faremo sentire anche a Roma. Per responsabilita` verso la citta` abbiamo rimosso il presidio davanti alla Prefettura, mercoledi` siamo stato convocati dal Presidente Toti che ringraziamo per la sua sensibilita` e disponibilita` uniamo le forze sapendo che pero` la partita si giochera` al tavolo ministeriale».



Impegno - Anche la Regione per bocca del presidente Giovanni Toti ha fatto sentire la sua voce: «Giunti a questo punto serve un impegno concreto e immediato del governo sulle prospettive dell’ azienda e adeguati stanziamenti per supportare tale percorso. I lavoratori di Piaggio hanno diritto a conoscere il destino della propria azienda, così come le istituzioni locali debbono essere coinvolte nelle scelte di politica industriale che il governo dovrà sicuramente fare in pochissimo tempo. Mercoledì incontrerò le delegazioni sindacali per ribadire la totale sintonia della Regione in questa vertenza per il salvataggio di un irrinunciabile polo industriale, scientifico e tecnologico del nostro paese. Siamo pronti a supportare in ogni modo le legittime motivazioni dei lavoratori a conoscere il loro futuro».