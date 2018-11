Piaggio Aerospace, Pd: «Il Governo anticipi il tavolo al Mise»

Genova - «Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori di Piaggio Aerospace che domani faranno sciopero nei due stabilimenti di Villanova e Genova contro il mancato pagamento degli stipendi. Si tratta di un atto gravissimo da parte dell'azienda, specchio di una situazione che sta evidentemente precipitando»: così il Pd ligure e genovese.



«Chiediamo pertanto al governo nazionale, per una volta, di intervenire tempestivamente presso la dirigenza di Piaggio affinché ai dipendenti sia pagata, e senza ritardi, la mensilità dovuta e venga anticipato il tavolo di confronto tra azienda e sindacati al Mise - aggiungono - Ci auguriamo, inoltre, che il Commissario venga al più presto nominato, sulla base di un mandato chiaro come quello emerso in Prefettura a Savona lunedì scorso, dopo il corteo dei lavoratori. Infine, chiediamo che una volta per tutte la maggioranza di governo giallo-verde prenda una decisione chiara e nell'interesse del Paese, del territorio e dei lavoratori sulla commessa per l'acquisto dei velivoli P.2HH», concludono.