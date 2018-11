Piaggio, Fim Cisl: «Serve subito una risposta sul finanziamento per il lavoro»

Genova - «La mobilitazione per le strade di Genova e Villanova D'Albenga un primo risultato importante della lotta che come sindacato insieme ai lavoratori abbiamo messo in campo è subito arrivata la nomina del Commissario, per il pagamento degli stipendi ma non basta quello che vogliamo è lavoro e scelte industriali precise per PiaggioAero»: così Alessandro Vella Segretario generale Fim Cisl Liguria



«Serve subito il finanziamento al del programma P2HH fermo da 8 mesi per volontà politica e senza mai assumersi la responsabilità di decidere per assicurare continuità lavorativa e di prospettiva a tutta la Piaggio Aero. Quello che non comprendiamo di questo Governo perché si affretti tanto a reperire risorse per il reddito di cittadinanza e non per il lavoro - aggiunge - Quello che non accetteremo che si compia uno spacchettamento della società, vogliamo un piano industriale ed è quello che chiederemo al commissario, non vogliamo ammortizzatori sociali, che ben conosciamo (vedi Ilva), ma lavoro e progetti per il futuro di Piaggio Aero che anche in amministrazione straordinaria deve restare un'azienda produttiva nell'eccellenza europea negli aerei a pilotaggio remoto».



«Bisogna fare presto , il rischio è troppo alto ci sono non ci stancheremo mai di ripeterlo 1200 lavoratrici e lavoratori con le loro famiglie che hanno bisogno di lavoro non di sussidi», conclude Vella.