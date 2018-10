Piaggio industries e comparto difesa, Benveduti: «Fondamentale un piano di rilancio»

Genova - «Il comparto della difesa è strategico per lo sviluppo tecnologico e industriale del Paese. Rappresenta lo 0,8 % del PIL nazionale, con 14 miliardi di euro di fatturato e 4,5 miliardi di tasse pagate dal settore: va preservato e rilanciato. La Liguria ha realtà importanti come Piaggio Industries, che negli ultimi anni, in particolare sotto il governo Renzi, è stata fortemente depotenziata, mettendo a rischio know how e livelli occupazionali»: lo scrive sulla propria pagina Facebook l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti



«Nei giorni scorsi il sottosegretario alla Difesa Raffaele Volpi ha richiamato l'attenzione sulla necessità di un celere sblocco di fondi del Mise, già approvati, destinati proprio al settore industriale della difesa - ha proseguito - Anche i senatori liguri della Lega Bruzzone, Ripamonti e Pucciarelli hanno sottolineato l'importanza di sostenere realtà come Piaggio, Fincantieri ed Mbda. Il futuro industriale della Liguria passa anche da queste storiche e strategiche realtà, che sosteniamo con forza e che hanno assoluta necessità di un piano di rilancio perché non venga disperso un patrimonio tecnologico e industriale unico al mondo - ha aggiunto -Recuperiamo l'orgoglio e la spinta propulsiva di un'eccellenza di tecnologia e industria che molto ha contribuito e molto può ancora contribuire allo sviluppo nazionale», ha concluso Benveduti.