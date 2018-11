Piaggio, Lunardon: «Di Maio mantenga le promesse su Commissario e stipendi»

Genova - «Questa mattina ho partecipato, insieme al segretario del Pd di Genova Alberto Pandolfo, al presidio dei lavoratori di Piaggio Aerospace, portando la piena solidarietà del Pd. Il vicepremier Di Maio si è impegnato a nominare il commissario e a pagare lo stipendio dei dipendenti entro martedì mattina. Mi auguro che, per una volta, mantenga la parola»: così Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria.



«Il governo, poi, deve fare definitivamente chiarezza sulla commessa da 766 milioni di euro per il drone. Vogliamo sapere, una volta per tutte, se le risorse ci sono ancora e se vi sia l’intenzione di metterle a disposizione di Piaggio - aggiunge - In ogni caso vogliamo anche sapere come l’Esecutivo abbia intenzione di garantire il futuro di un’azienda strategica per il Paese e per la Liguria e se, ed eventualmente in quale modo, Leonardo possa entrare in questa vicenda, visto che si tratta di una società partecipata dal Mef».



«Il fattore tempo è decisivo e ci auguriamo che queste risposte arrivino tempestivamente.

La nostra stella polare resta il rispetto dell’accordo di programma del 2014, a partire dall’integrità dell’azienda. È questa la posizione che sindacati e amministrazioni locali hanno ribadito pochi giorni fa in Prefettura a Savona e in tutti i tavoli presso il Mise».