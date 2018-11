Piaggio, Toti: «Azienda e lavoratori patrimonio irrinunciabile»

Il presidente della Liguria ha parlato con il ministro allo Sviluppo Economico Luigi Di Maio

Genova - «Nei prossimi giorni sarà convocato al Mise il tavolo su Piaggio Aero per confrontarsi con parti sociali e istituzioni locali sul percorso che si apre con l' Amministrazione controllata»: lo ha annunciato il governatore ligure Giovanni Toti dopo un colloquio telefonico con il ministro Di Maio.



Area di crisi complessa - «Ho ribadito al ministro - ha spiegato Toti - che per Regione Liguria è irrinunciabile non solo il salvataggio ma il rilancio di Piaggio, azienda che insiste su un territorio già dichiarato area di crisi complessa». «Poco fa ho sentito il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sul caso Piaggio Aerospace. Ho ribadito al ministro che Regione Liguria considera Piaggio e i suoi lavoratori tutto patrimonio industriale e tecnologico irrinunciabile per il nostro territorio e per l'Italia tutta», ha ribadito il presidente della Regione Liguria.