Piano assunzioni, Pd: «L´assessore Fassio porti in giunta la delibera»

Genova - «Si è svolto ieri, in Prefettura, l'incontro tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore educativo in stato di agitazione per denunciare le problematiche esistenti, a cominciare dalla carenza di personale che influisce negativamente sul servizio offerto alle famiglie e ai bambini»: così il gruppo consiliare Pd Comune di Genova.



«L'Amministrazione, con l'assessore Fassio e i dirigenti del settore, pare abbia riconosciuto il problema denunciato e garantito, entro settembre del prossimo anno, una totale copertura del personale necessario per l'anno educativo 2019/2020 - ha aggiunto - Per quanto riguarda gli interventi nell'immediato, il Comune ha presentato un piano assunzioni di personale educativo, insegnante e collaboratore a partire dal prossimo 12 novembre; inoltre è stato confermato il concorso per educatori di asilo nido entro il prossimo dicembre».



«A questo punto, ci aspettiamo che oggi in giunta l'assessore Fassio porti la delibera di ampliamento del piano assunzioni e chiediamo che venga convocata con urgenza la Commissione chiesta dai sindacati e dai capigruppo per confrontarsi sulle questioni ancora aperte rispetto al processo di riorganizzazione del settore educativo previsto dal Comune e che, secondo i sindacati, avrebbe come conseguenza un peggioramento sia del servizio offerto sia delle condizioni di lavoro del personale», ha concluso.