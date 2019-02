Piazza Palermo, agente ferito durante l´arresto di un venditore abusivo. Lega: «Piena solidarietà»

Genova - «Esprimo piena solidarietà all'agente della Polizia Locale che ieri, prestando servizio presso il mercato di piazza Palermo e arrestando un venditore abusivo senegalese che vendeva merce contraffatta, è stato ferito nella colluttazione durante lo svolgimento del suo compito. Auguro una rapida ripresa all'agente e gli rivolgo la mia stima per il grande spirito di servizio dimostrato nella difesa della sicurezza e della legalità nella nostra città. Un grande esempio per tutti e una presenza fondamentale per ciascuno di noi. Di questo ve ne sono riconoscente». Queste le dichiarazioni del capogruppo della Lega Lorella Fontana in merito all'arresto di un venditore abusivo avvenuto ieri nel mercato di Piazza Palermo.



I provvedimenti - «In consiglio comunale abbiamo già votato una mia mozione che prevede di equipaggiare gli agenti della Polizia Locale di spray urticante non lesivo, di bastone estensibile e di indumenti difensivi, come guanti anti taglio e giubbotto anti taglio. Auspico che presto gli agenti vengano dotati di questi strumenti per lo svolgimento del loro lavoro», ha aggiunto Francesca Corso, consigliere della Lega e presidente della Commissione "Pari Opportunità" del Comune di Genova.

«Esprimo la mia più completa solidarietà nei confronti del componente del nucleo Vivibilità e decoro della polizia municipale vittima di aggressione durante lo svolgimento dell'eccellente lavoro antiabusivismo nel mercato di Piazza Palermo. Abbiamo, assieme al collega Stefano Garassino, intensificato fortemente i controlli contro l'abusivismo commerciale e tutto questo è stato ed è possibile proprio grazie al costante e pregevole lavoro che il nucleo svolge. Grazie perché il vostro lavoro è uno dei migliori esempi da dare anche ai nuovi assunti. Grazie per la difesa della legalità che vuol dire difesa dei cittadini, delle imprese, dell'intera città», ha scritto su Facebook Paola Bordilli, assessore al commercio del Comune.

«Un grazie al reparto vivibilità della polizia locale di Genova per il costante e continuo lavoro per la città. All'agente ferito nel compimento del suo dovere va il mio pensiero, i miei auguri di ristabilirsi al più presto e un pensiero. Genova sicura grazie a chi la rende tale», ha commentato su Facebook l'assessore alla Sicurezza del Comune Stefano Garassino.