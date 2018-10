Ponte Morandi, arrivano le scuse di Casalino: «Non volevo offendere le vittime, i giornali strumentalizzano la tragedia»

Le scuse del portavoce di Conte sono arrivate dopo la diffusione dell'audio di una sua telefonata da parte de "Il Giornale"

Genova - Rocco Casalino - portavoce del premier Giuseppe Conte e responsabile comunicazione dei Cinque Stelle - ci ha tenuto a fare le proprie scuse in relazione all'increscioso contenuto della telefonata in cui lo scorso 16 agosto si sfogava con alcuni giornalisti.



«Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Offende, invece, l'uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo di questa tragedia». Queste le parole con cui Casalino risponde alla diffusione del suo audio dello scorso 16 agosto.