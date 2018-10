Ponte Morandi, Casalino sbotta: «Mi è saltato il ferragosto». Telefonata inopportuna per il portavoce di Conte

L'audio e il testo della telefonata sono stati resi noti nelle ultime ore da "Il Giornale"

Genova - «Datevi una calmata, io pure ho diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo». Era il 17 agosto quando Rocco Casalino - portavoce del premier Giuseppe Conte e responsabile comunicazione dei Cinque Stelle - non ha retto allo stress dei difficili giorni post crollo di Ponte Morandi. Peccato si sia anche dimenticato di non essere quello a cui è andata peggio.



Secondo quanto riportato da Il Giornale (che ha resto noti testo e audio della telefonata in questione), Casalino avrebbe risposto in questo modo ai giornalisti che - nei giorni successivi alla tragedia del viadotto sul Polcevera - continuavano a tempestarlo di chiamate.

Lecito essere stressati, ma di fronte a una tragedia del genere - e per di più il giorno

prima dei funerali di Stato - affermare «Ho diritto a fare le vacanze» risulta oltremodo irrispettosa e fuoriluogo.