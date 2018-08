Ponte Morandi, consegnati altri sei alloggi alle famiglie sfollate

Entro il 3 settembre assegnate quarantacinque abitazioni

Genova - Continua la consegna degli alloggi alle famiglie sfollate a seguito del crollo di ponte Morandi. Dopo i cinque alloggi consegnati ieri, l'assegnazione di altre abitazioni è proseguita anche oggi con la consegna di ulteriori sei alloggi sempre nella zona di San Biagio in Valpolcevera, a quattro chilometri di distanza dal ponte crollato.



Le famiglie a cui è stato consegnato l'alloggio potranno trasferirsi immediatamente contando anche sul contributo fino a 10.000 euro frutto dell'accordo tra Regione Liguria e Società Autostrade come rimborso sull'acquisto degli arredi, data l'impossibilità di accedere agli alloggi situati nella zona rossa, per motivi di sicurezza.



Altre 33 abitazioni saranno consegnate entro il 3 settembre in tutto il Comune di Genova (tra Voltri, Pegli, Bolzaneto, Molassana, Cornigliano, Sampierdarena). Altri 60 alloggi ora in fase di ristrutturazione saranno consegnati entro fine settembre; 100 entro fine ottobre e ulteriori 150 entro fine novembre.



Ammontano a 251 i nuclei sfollati per un totale di 553 persone che possono usufruire di due sportelli informativi di ARTE (Regione Liguria e del Comune di Genova al Centro civico Buranello e nella scuola Caffaro di via Gaz 3.