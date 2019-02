Ponte Morandi, Conte: «Genova non è mai uscita dal mio cuore»

Il presidente del Consiglio in un post su Facebook

Genova - «Genova dal mio cuore e dai miei pensieri non è mai uscita»: lo ha scritto in un post su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che arriverà tra poche ore nel capoluogo ligure per le operazioni di demolizione di un pezzo del viadotto Morandi.



Simbolo - «Nei giorni successivi alla tragedia abbiamo spesso ripetuto una frase “Genova nel cuore”. Ci sarò oggi e tornerò anche successivamente per seguire le operazioni di ricostruzione. Dobbiamo fare presto per inaugurare quanto prima il nuovo ponte. Sarà il simbolo del riscatto di Genova, della Liguria, dell’Italia», ha concluso Conte.