Ponte Morandi, demolizione in vista: Bucci chiede il dissequestro dei monconi

Genova - Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha presentato oggi in Procura l'istanza di dissequestro dei monconi di Ponte Morandi

così facendo spera al più presto di poter avviare la demolizione dei resti del viadotto sul Polcevera.



Il provvedimento - La decisione della Procura potrebbe arrivare all'udienza di lunedì, ma intanto i tecnici di Aspi hanno sollevato obiezioni sulla demolizione con esplosivo del moncone est, sostenendo che alcuni pezzi andrebbero conservate come prove. La soluzione, comunque, potrebbe essere il dissequestro - per ora - della sola parte ovest, dove si dovrebbe procedere allo smontaggio del moncone, consentendo così di conservare altri reperti in vista di una decisione sulle sorti della parte est.