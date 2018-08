Ponte Morandi, Fratelli d´Italia: «Treni e Autostrada gratuiti da Arenzano e Cogoleto»

Genova - «La città metropolitana di Genova non si ferma a Prà, ma comprende anche i comuni di Arenzano e Cogoleto e di fatti molti residenti si recano quotidianamente a Genova per lavoro. Per questo ho chiesto che la gratuità di treni e autostrada parta da Arenzano e non si fermi alla sola Prà»: lo spiega così il Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Sanità e Sicurezza Matteo Rosso la sua interrogazione urgente al Consiglio Regionale.



«Non è una mera questione geografica e di competenza, ma una questione pratica e logica. Dobbiamo pensare e semplificare al massimo la vita dei Genovesi e di chi a Genova si reca quotidianamente per lavoro».