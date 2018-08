Ponte Morandi: incontro tra il presidente della Croce Rossa e il consigliere Cella

Genova - Venerdì scorso il consigliere della Città Metropolitana di Genova con delega al Sociale, Roberto Cella, ha incontrato Francesco Rocca, Presidente Croce Rossa Italiana e Presidente di Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.



Il consigliere Cella ha ringraziato per l'attività svolta da CRI già dai primi momenti dopo il crollo di Ponte Morandi, complimentandosi per la rapidità di intervento, l'attivazione del personale impegnato e la presenza sia sul luogo del disastro sia nelle varie sale di coordinamento.



Il presidente Rocca ha informato su quanto ampiamente messo in campo da CRI, non solo di Genova, del territorio metropolitano e delle altre province della Liguria, con l'utilizzo di personale SMTS specializzato nell'attività in zone impervie, evacuazione disabili, impiego di psicologi, trasporto salme, attività logistica e realizzazione della cucina da campo per fornire pasti, in concorso con Anpas, ai volontari di CRI, Anpas, Vigili del Fuoco e forze dell'ordine.



E' stata espressa quindi reciproca disponibilità di collaborazione fra i due enti ed inoltre è stata ricordata l'attività che Croce Rossa Italiana svolge tramite "CRI Genova" in particolare nelle strutture di proprietà di Città Metropolitana come l'alloggio per i bambini in day hospital all'istituto Giannina Gaslini.