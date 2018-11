Ponte Morandi, l´annuncio di Bucci: «Entro la metà del 2020 il nuovo viadotto»

Il sindaco ha poi aggiunto: «Questi sono i progetti che ho visto io, al massimo 15 mesi, non di più»

Genova - «Un nuovo ponte per Genova è previsto entro la prima metà del 2020. Questi sono i progetti che ho visto io, al massimo 15 mesi, non di più»: lo ha dichiarato il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci a margine della conferenza stampa sulla valorizzazione dei forti.



Decreto - Bucci si è poi soffermato sui lavori per demolire la restante parte del viadotto: «Le aziende hanno già presentato i progetti ma noi non abbiamo ancora scelto chi se ne occuperà. Lo faremo appena il decreto sarà convertito in legge». Il sindaco ha spiegato che «per decidere chi eseguirà i lavori la struttura commissariale seguirà la strada della negoziazione diretta senza pubblicazione in base ad una norma dell'Unione europea che consente affidamenti senza gara».