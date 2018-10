Ponte Morandi, M5S: «Buon lavoro a Bucci. Ora la priorità è il bene di Genova»

Genova - «La scelta del sindaco di Genova come commissario straordinario per la ricostruzione era una delle possibilità sul tavolo sin dai primi giorni dopo la tragedia del Ponte Morandi. Così alla fine è stato»: lo affermano in una nota congiunta Alice Salvatore, MoVimento 5 Stelle Liguria, e Luca Pirondini, MoVimento 5 Stelle Genova, dopo la nomina di Marco Bucci a commissario straordinario per la ricostruzione



«Una scelta, quella di Marco Bucci, che rispettiamo, con quello spirito di collaborazione istituzionale che deve essere sempre messo al centro di ogni azione politica, soprattutto in questo momento di grande difficoltà per la nostra città. Al nuovo commissario auguriamo buon lavoro. La priorità ora è il bene di Genova e dei genovesi».