Ponte Morandi, Martina: «Genova deve ripartire il prima possibile»

Il segretario nazionale del Pd ha incontrato il sindaco Bucci

Genova - Oggi il segretario nazionale del Pd, Maurizio Martina, si è recato a Genova, colpita nei giorni scorsi dal tragico crollo del Ponte Morandi, per incontrare gli amministratori locali, regionali e i parlamentari liguri del Pd.



Al termine di questo appuntamento, il segretario Martina ha incontrato il sindaco Marco Bucci e si è sentito telefonicamente con il presidente della Regione, Giovanni Toti.



In entrambe le occasioni Martina ha condiviso la necessità «che nei prossimi giorni vengano messe in atto misure concrete a sostegno dei cittadini e dell'economia del territorio, a forte rischio nel caso si verificasse una pericolosa situazione di stallo nei trasporti».



Il segretario nazionale ha, inoltre, confermato la necessità «che il Governo dia seguito al più presto possibile a tutti i progetti infrastrutturali di cui necessita Genova per superare l'isolamento e consentire la messa in sicurezza della città, in vista anche della fine del periodo estivo. L'obiettivo indicato dal segretario è garantire ai genovesi il ritorno alla quotidianità.

Ugualmente prioritaria è l'esigenza di dare risposte immediate alla questione degli sfollati, che da due giorni hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni per ragioni di sicurezza e a cui occorre dare una risposta in tempi rapidissimi».



«In questo momento servono risposte concrete e non polemiche per alleviare le difficoltà dei genovesi e della città - ha proseguito Martina - Si annullino subito i pedaggi autostradali per i genovesi e si preveda l'esenzione per i mezzi di soccorso e per gli autotrasportatori in transito, che svolgono una funzione essenziale per l'economia della città di Genova, che molto deve alle attività legate al suo porto, il più grande d'Italia. Risposte concrete».