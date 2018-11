Ponte Morandi, novità in vista: «I lavori per la ricostruzione? A dicembre saremo pronti»

Genova - «Credo che i lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi inizieranno a dicembre, mentre per la loro conclusione il commissario straordinario ha indicato il dicembre 2019. Ma non mi lamenterei neanche se fossero terminati a gennaio o febbraio del 2020»: lo dice a "Un Giorno da Pecora!", su Rai Radio1, il viceministro delle Infrastrutture e deputato leghista Edoardo Rixi, oggi ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Cosa ne pensa del progetto di Renzo Piano per il Ponte Morandi?



«Mi piace ma bisogna avere un progetto che consenta di costruire rapidamente". Com'è il suo rapporto col Ministro Toninelli? "Con lui va bene, ci vediamo spesso". Di tanto in tanto il Ministro è stato esposto a molte critiche. Come mai secondo lei? "Penso che talvolta vada in 'sovraesposizione' e questo gli crea un po' di danni».