Ponte Morandi, ok agli indennizzi per gli abitanti della “zona arancione”

Genova - Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da Alice Salvatore (Mov5Stelle) e dai colleghi di gruppo Marco De Ferraris e Andrea Melis, che impegna la giunta a convocare, non appena il decreto “Sblocca Cantieri” sarà convertito in legge, il Comitato tecnico che svolge le funzioni di indirizzo, di coordinamento e consultive sulla definizione dell’accordo dei PRIS, concertato fra Regione, Enti locali e gli altri soggetti interessati e concluso con un provvedimento della giunta regionale, che contiene le misure risolutive previste in rapporto alle tutele stabilite dalla legge.



Indennizzi - Nel documento «si ricorda che nell’assemblea del 6 aprile scorso, organizzata dal “Comitato degli abitanti ai confini della zona rossa” il viceministro alle infrastrutture aveva affermato che il provvedimento che darà via libera agli indennizzi per gli abitanti della zona arancione, interferiti dai lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera, sarà contenuto nell’articolo 26 del decreto “Sblocca Cantieri”».