Ponte Morandi, Salvini fa il nome di un genovese `coinvolto direttamente`. Il vicepremier: «Spero si chiuda oggi»

Genova - La notizia arriva direttamente dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Abbiamo suggerito un nome al premier Conte, una personalità con un ottimo curriculum, che ha girato il mondo» e che, a quanto pare «è stato direttamente coinvolto nel disastro». Ma di chi si tratta?



La scelta del Commissario per Genova - Il vicepremier Salvini non ha dubbi: in questo momento per fronteggiare l'emergenza è necessario trovare anzitutto «un manager onesto». Il nome a cui lui stesso ha pensato è già stato fatto sia a Conte che a Di Maio. In questo scenario l'unica cosa a cui Salvini auspica che la questione «si chiuda oggi. A me comunque sarebbe piaciuto anche il sindaco Bucci, ma la decisione spetta a Conte».