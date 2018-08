Ponte Morandi, Salvini: «Non può crollare l’autostrada perché piove»

Così il Ministro degli Interni a RaiNews24: «Domani sarò a Genova»

Genova - «Oggi sono in Sicilia, domani mattina in Calabria ma nel pomeriggio sarò a Genova» comunica Matteo Salvini.



Stando a quanto riferito per l’appunto dal Ministro degli Interni sarebbero nel frattempo salite a trenta le vittime.



«Il processo al passato non mi appassiona, ma farò di tutto per conoscere nomi e cognomi dei responsabili. Non è possibile morire così nel 2018. Non può crollare l’autostrada perché piove» ha poi concluso il ministro nell’intervista rilasciata a RaiNews24.