Ponte Morandi, Toninelli e Di Maio: «Massima severità con chi ha sbagliato»

Il ministro alle Infrastruture e il vicepremier in visita sul Polcevera

Genova - «Un paese civile non può assistere al giorno d’oggi al crollo di un ponte. Chi ha sbagliato deve pagare. La prima azione che faremo è quella di andare a controllare la concessione stipulata con Autostrade per l’Italia e revocarla e poi sanzionare chi non ha realizzato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura. I familiari delle vittime meritano di essere risarcite»: lo ha affermato il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli che insieme al vicepremier Luigi Di Maio si è recato in Val Polcevera dove ieri mattina è crollato Ponte Morandi.



Circolazione - Toninelli ha poi fatto il punto sulla viabilità a Genova: « Come ministero stiamo lavorando per evitare che questa città resti bloccata a lungo. Allo studio c’è la possibilità di portare la Strada a Mare fino a Voltri per rendere meno caotico il traffico cittadino e un progetto sul porto per spostare il retroporto e permettere alle merci di uscire da Genova».



Pedaggio - Il vicepremier e ministro allo Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha puntato il dito sulla sicurezza: «Quando paghiamo al casello autostradale un pedaggio immaginiamo che questo venga reinvestito da Autostrade per l’Italia per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nel momento in cui si dividono gli utili i ponti crollano. Siamo pronti ad analizzare le carte e a elevare multe salate a chi ha sbagliato. Se ponte Morandi era pericolante Autostrade per l’Italia doveva dirci di chiuderlo. Qua c’è un danno economico per Genova e noi dobbiamo evitare che la città muoia. Non abbiamo ancora fatto stime di danni ma siamo in contatto con le aziende coinvolte per capire le criticità in corso e intervenire il prima possibile».