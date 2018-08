Ponte Morandi, Toti: «30 milioni richiesti per superare l´emergenza»

Il presidente della Regione ha quantificato gli interventi per superare le criticità

Genova - Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato oggi la quantificazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza in vista del Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio richiesto direttamente dal governatore al premier Conte nella serata di ieri.

Al documento hanno lavorato fino a notte fonda il Capo del Dipartimento di Protezione civile Angelo Borrelli, il sindaco di Genova Marco Bucci e gli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola.



Fondi - I 30 milioni richiesti si andrebbero ad aggiungere ai 5 già stanziati e serviranno per garantire gli alloggi agli sfollati, viabilità alternativa, incremento dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario e per la gestione delle macerie. La cifra potrebbe già essere deliberata nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio.



Richieste - «Un segnale importante per la città di Genova nel giorno più difficile, quello del lutto nazionale. Ci auguriamo che queste richieste vengano accolte in modo che si possa ripartire al più presto e rispondere alle esigenze di tutti i cittadini», ha commentato il Presidente ligure.