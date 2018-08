Ponte Morandi, Toti: «Se c´è il sì al piano, demolizione al via entro un mese»

Così il commissario per l'emergenza al termine della riunione con il sindaco Bucci e Autostrade per l'Italia

Genova - «E’ iniziata oggi con società Autostrade l’analisi di una bozza preliminare del piano di demolizione che verrà ultimato nei prossimi sei o sette giorni circa, non appena saranno effettuati i sopralluoghi indispensabili a stabilire i dettagli del piano stesso. Questo piano, che dovrà essere valutato da diversi soggetti, prevede tempi più brevi rispetto a quelli annunciati inizialmente, con l’utilizzo di diverse tecnologie, con lo smontaggio della parte ovest e la demolizione in parte robotizzata e in parte con esplosivo della parte est. Se il piano verrà approvato, entro un mese potrebbero iniziare i lavori di demolizione»: lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti al termine della riunione che si è svolta con il sindaco Marco Bucci e Autostrade per l’Italia.



Stabilità - In attesa dell’attuazione del piano di demolizione, il commissario Toti ha spiegato che «sarà necessario porre in essere tutte le azioni utili al monitoraggio della stabilità del manufatto esistente, per consentire alcune misure urgenti per la città e per consentire la definizione puntuale del piano di demolizione da parte di società Autostrade. Rimane invariato il nostro obiettivo, riavere un ponte bello e in tempi ragionevoli».