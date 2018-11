Ponte Morandi, tre mesi dopo la speranza si fa più concreta: «La ricostruzione parte ad aprile»

Genova - «La demolizione di Ponte Morandi parte a dicembre, la ricostruzione ad aprile. A inizio dicembre scegliamo il demolitore, le aziende sono già pronte. Nel Decreto è stato soddisfatto il 95% delle nostre richieste, siamo soddisfatti». Queste le parole del sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci in merito alla sorte del nuovo viadotto.



Questa mattina i 167 “sì” del Senato hanno approvato il Decreto Genova: ora è legge. E il sindaco non ha dubbi: «Continueremo a lavorare per la città come stiamo facendo dal 14 agosto».

«Come commissario procederò all'assegnazione dei lavori con negoziazione diretta senza pubblicazione» ha affermato il primo cittadino del capoluogo ligure ai microfoni della trasmissione radio Lo Zoo di 105. «Ci sarà una lettera d'invito e alle aziende sarà fatta richiesta di progetto preliminare che dovrà avere: previsione di durata del ponte, costi e tempi di realizzazione. Poi ci sarà aggiudicazione, richiesta di dissequestro del ponte e demolizione. Genova non si è mai fermata ora ha gli strumenti per rilanciarsi». «A dicembre sceglieremo il demolitore» continua Bucci: «Ci saranno 10 giorni per le risposte, nel frattempo andremo avanti con le richieste di dissequestro dei monconi e delle aree sotto il ponte. Sceglieremo quindi tra l'ultima settimana di novembre e la prima di dicembre le aziende che si occuperanno del progetto, già pronte a lavorare». Ma la vera novità è un’altra: «La ricostruzione a partire da aprile». Ci è voluto tanto, ma forse si comincia a vedere la luce anche in fondo a questo tunnel.