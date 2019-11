Ponte per Genova, successo della Filca alle elezioni delle Rsu

Genova - Netto successo della Filca-Cisl alle elezioni delle Rsu nell'azienda Cossi Costruzioni, impegnata nel cantiere per la ricostruzione del Ponte Morandi, a Genova. La Filca ha ottenuto l'elezione di Antonio Di Lernia, al quale sono andate 47 preferenze su un totale di 84 voti validi (gli aventi diritto erano 102).



Grande soddisfazione anche per Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria: “Per la Filca si tratta di un risultato importante, anche perché ottenuto in cantiere simbolo del Paese. È stato fatto un gioco di squadra importante sempre a sostegno di ogni lavoratore. Auguriamo buon lavoro al nostro rappresentante, in questo cantiere è stato siglato un accordo insieme alle segreterie nazionali e la struttura commissariale e la sua presenza sarà un’ulteriore garanzia anche per monitorare costantemente ogni aspetto legato alla sicurezza”.



Di Lernia è stato eletto infatti anche Rls: "Vorrei ringraziare anche i dirigenti Filca Maurizio Nonnoi e Mario Benvenuto, che dal primo giorno di apertura del cantiere seguono i lavoratori di Cossi Costruzioni e delle altre imprese che ci lavorano".