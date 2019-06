Popolazione, Lodi: «Aumentano solo gli immigrati ma il trend rimane negativo»

Genova - «Il Sindaco Bucci dichiara che nel 2018 il saldo della popolazione genovese segna un’inversione di tendenza con un aumento di 4.000 persone in città. A noi risulta che secondo l’Istat il bilancio demografico della popolazione della città di Genova, nel mese di novembre fa registrare dall’inizio dell’anno il numero spaventoso di 7.500 morti e di soli 3.151 nati, con una popolazione residente di 4.400 persone in meno considerando oltre ai defunti e ai nati, anche gli emigrati e gli immigrati»: così Cristina Lodi, capogruppo Pd Comune di Genova.



L’unica spiegazione è che il sindaco analizzi solo la voce immigrati che è in effetti positiva non solo sul piano squisitamente numerico, ma per l’aiuto che nuove forze straniere per fortuna danno a una popolazione il cui aumento va salutato con grande favore, come Bucci giustamente ritiene indispensabile - aggiunge - Occorre ribadire che per tutto l’anno il saldo fra defunti e nati è purtroppo sempre negativo. Solo il saldo fra gli emigrati e gli immigrati è quasi sempre positivo (eccetto nei mesi di luglio e agosto). Ma il computo complessivo, prendendo in esame tutte queste voci, rimane negativo: da una popolazione di 580.097 abitanti a gennaio 2018 si passa ai 578.111 di fine novembre 2018».



Trend - «A metà ottobre 2017 il sindaco Bucci prevedeva 100mila persone in più a fine mandato. Qui i dati ci dicono che faticosamente teniamo, con un trend sempre negativo non molto diverso da quello del 2017», conclude.