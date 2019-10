Presentato gruppo consiliare Italia Viva: `Saremo all´opposizione ma costruttivi`

Genova - Presentato questa mattina a Tursi il neonato gruppo consiliare di Italia Viva. Ne fanno parte Mauro Avvenente, ex consigliere Pd che rivestirà il ruolo di capogruppo, e due ex esponenti della lista Crivello, Maria José Bruccoleri e Pietro Salemi. "Una casa non di ex ma completamente nuova - tiene a sottolineare Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva al Senato che era presente alla presentazione insieme alla deputata Raffaella Paita. "L'esperienza umbra lo dimostra - ha detto Faraone -: manca una forza riformista fresca che si occupi del futuro del Paese, delle donne, delle giovani generazioni, noi pensiamo di diventare il punto di riferimento per coloro che pensano ci sia bisogno di questo".



Il gruppo di Italia Viva ha incontrato poi il sindaco Marco Bucci. "Saremo saldamente all'opposizione ma avremo un atteggiamento costruttivo soprattutto su tematiche che riguardano lo sviluppo della città "- ha dichiarato il capogruppo Avvenente. "Il partito a livello nazionale cercherà di supportare alcune questioni sospese - prosegue Davide Faraone - dalla gronda ai fondi per la mobilità". Reduci dalla Leopolda, a Firenze, Bruccoleri e Salemi chiariscono di non aver lasciato la lista Crivello in disaccordo, "ma per volontà di semplificare il linguaggio politico", dice Salemi e per "avere un panorama più ampio, di carattere nazionale, che punti su temi centristi, riformisti e moderati e che riporti giovani e donne in politica". Raffaella Paita è convinta che questo sia solo un punto di partenza: "Il gruppo di Italia Viva sta nascendo a Genova, è già nato alla Spezia e a Savona, presto avremo novità anche a Imperia. E' un casa in cui credere, anche perché c'è una classe dirigente nuova".