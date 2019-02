Primarie Pd, domenica la scelta del segretario nazionale

Genova - Domenica 3 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, si terranno anche a Genova e nei Comuni della città metropolitana le primarie del Partito democratico per scegliere il segretario nazionale del Pd e i membri dell'Assemblea nazionale. I candidati in corsa per la segreteria sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.



Demcrazia - «Quella delle primarie sarà un'occasione significativa di espressione democratica, ecco perché sarà importante la partecipazione di tutti quei cittadini che si riconoscono nei nostri valori democratici - dichiara il segretario del Pd Genova, Alberto Pandolfo - C'è un Paese fermo, isolato e incattivito dal governo nazionale. Il Pd, attraverso le primarie di domenica, sono sicuro darà un grande segnale di democrazia per costruire un'alternativa seria e di valore al Governo gialloverde che sta portando l'Italia a sbattere».



Territorio - «In tutta la Liguria saranno 235 i seggi allestiti grazie al prezioso contributo dei nostri militanti – commenta Vito Vattuone, segretario regionale Pd Liguria - , a cui va ancora una volta il nostro ringraziamento: circa 700 i volontari impegnati nell'organizzazione sul territorio regionale. Anche attraverso queste primarie, il Pd darà ai cittadini la possibilità di partecipare a un percorso autenticamente democratico nella scelta del leader e nella costruzione di una proposta capace di contrastare la politica di governo Lega-M5S».



Queste le istruzioni di voto -: È necessario portare con sé la tessera elettorale e la carta di identità. Possono votare i cittadini che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd e che abbiano compiuto 16 anni di età (dai 16 ai 18 anni pre-registrati on line entro il 25 febbraio come gli studenti, i lavoratori e gli elettori che il 3 marzo si troveranno fuori dalla loro regione di residenza ed i cittadini comunitari non italiani ed extra comunitari con regolare permesso di soggiorno). Al momento del voto sarà richiesto un contributo di 2 Euro per le spese organizzative. Al link qui di seguito l'elenco dei seggi sul territorio del Pd Genova (Comune di Genova e Comuni della città metropolitana esclusi quelli nel territorio del Pd Tigullio), il facsimile di scheda e le istruzioni di voto cliccare qui