Primo anniversario di Ponte Morandi: il 14 agosto a Genova anche Conte e Mattarella

Genova - In occasione del primo anniversario dal tragico crollo di Ponte Morandi, alle 11 di mercoledì 14 agosto 2019 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte saranno a Genova.



L'annuncio - La notizia arriva direttamente dal sito della Presidenza della Repubblica, che nelle ultime ore ha aggiornato l'agenda pubblica della prima Carica dello Stato. Non si esclude possano presenziare alle celebrazioni anche altri rappresentanti del Governo, primi fra tutti i Vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio: per il momento, però, non risulta esserci alcuna conferma.

Nel frattempo il Sindaco di Genova e Commissario per la Ricostruzione Marco Bucci sta organizzando una cerimonia - nonostante la presenza dei vertici della Repubblica - quanto più sobria possibile per ricordare la tragedia che poco meno di un anno fa ha sconvolto Genova, la Liguria e tutta l'Italia.



Il programma della giornata - Stando alle prime informazioni, il prossimo 14 agosto alle 10 il Cardinale Angelo Bagnasco celebrerà la Messa in suffragio delle 43 vittime nel piazzale dove sta sorgendo la nuova pila 9, mentre alle 11.36 avrà luogo un momento di silenzio in ricordo della tragedia. Seguiranno poi gli interventi delle autorità.