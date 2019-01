Genova - Questa mattina sopralluogo del sindaco di Genova Marco Bucci a Borzoli e Fegino per analizzare alcune problematiche della zona.



Durante l'incontro il primo cittadino ha potuto valutare i miglioramenti in tema di viabilità in

via Forte di Monte Guano, i lavori per la messa in sicurezza del rio Fegino, l’area dei giardini Montecucco e il muretto provvisorio di via Ferri che, al termine del cantiere, verrà abbassato e sostituito da guardrail